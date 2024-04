CLDF recebe exposição em homenagem ao Dia de Conscientização do Autismo

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realiza, nesta terça-feira (2/4), uma exposição que exibirá obras de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de apresentações musicais. Marcado para 14h no Espaço Cultural Athos Bulcão, o evento marca o dia em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Artistas, militantes e pesquisadores da área serão homenageados ainda com moções de louvor.

A Mostra Cultural de Visibilidade Autista ocorre por iniciativa do deputado Iolando (MDB), com o intuito de dar visibilidade à “contribuição significativa que esses artistas oferecem para a arte e a cultura em nossa sociedade”, além de prestar homenagem àqueles que trabalham pela conscientização do autismo e pela inclusão social das pessoas autistas.

“Os artistas autistas trazem uma perspectiva única para suas obras, muitas vezes refletindo uma sensibilidade e uma profundidade que ressoam para o público de maneira poderosa”, aponta o parlamentar. Entre os convidados, estão o jovem escritor Nícolas Xavier da Silva, autor de Astro Guardiões: A Busca das Dez Fontes, e o músico instrumentista Ademir Júnior.

A militante e mãe de autista severo Gisele Montenegro, a arte-educadora Nina Puglia Oliveira e a musicoterapeuta Carol Steinkopf também foram convidadas e estão entre os nomes que receberão homenagem. Steinkopf é responsável pelo programa Uma Sinfonia Diferente, reconhecido como o primeiro musical brasileiro protagonizado por pessoas autistas, e responde pelo Mapa Autismo Brasil.

Autismo

O autismo é uma condição neurológica que compromete a comunicação e a interação social dos indivíduos. Contudo, existem diferenças dentro do próprio “espectro” — termo inserido no nome do transtorno em 2013, por conta da diversidade de sintomas e níveis apresentados. Por exemplo, algumas pessoas com autismo realizam a maioria das atividades cotidianas sem apoio, ao passo que outras necessitam de ajuda para tarefas tidas como simples. Não à toa, o símbolo do orgulho autista é o sinal do infinito pintado com as cores do arco-íris, simbolizando as inúmeras variações.