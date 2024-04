Mulher desaparecida há 1 mês foi vista pela última vez próximo à Funarte

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta segunda-feira (1°/4), o desaparecimento de uma mulher na região central do Plano Piloto. Leni Ferreira da Mota, 36 anos, está desaparecida há um mês. Na última vez em que foi vista, no dia 2 de março, estava nas proximidades do Teatro Plínio Marcos, no Complexo Cultural Funarte, próximo à Torre de TV.

No dia do desaparecimento, a mulher usava um vestido longo preto de manga comprida e calçava tênis branco.

O caso está sob a investigação da 5ª Delegacia de Polícia e, até o momento, não há mais informações sobre Leni Ferreira.

Qualquer informação sobre o paradeiro da mulher pode ser denunciado nos seguintes canais:

• Disque-Denúncia da PCDF: 197

• Denúncia online: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

• WhatsApp da 35ª DP: (61) 98333-3535