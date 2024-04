A quinta-feira (4/4) amanheceu com muitas nuvens e vento fraco na capital federal. Mas é importante levar o guarda-chuva na bolsa, porque a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde, com rajadas de vento. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima é de 19º e a máxima de 27º.

Para a noite, o vento deve ficar fraco com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Já a umidade do ar deve ficar entre 50% e 95%.

Toda a região Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste estão em alerta com perigo de chuvas intensas, segundo o órgão.