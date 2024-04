Líder do PCC que atuava na célula do DF é preso durante operação em SP

Um dos líderes da célula do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Distrito Federal foi preso na cidade de Diadema (SP) em uma operação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do DF (Ficco-DF), pela Ficco-SP e pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP). A prisão é resultado de uma investigação conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/PCDF) em um inquérito iniciado em 2020.

O homem, de 40 anos, estava foragido desde o fim de 2023. O mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do DF (TJDFT) foi cumprido nesta terça-feira (2/4). O faccionado acumula ocorrências policiais por homicídio e tráfico de drogas. Segundo as investigações, ele é apontado como uma das lideranças do PCC atuante no Distrito Federal, assim como dentro e fora do sistema penitenciário nacional.

Em 2014, o criminoso foi preso na operação Tabuleiro, também desencadeada pela Draco e que teve como objetivo frear a expansão do PCC no DF. À época, foram cumpridos 14 mandados de prisões preventivas em cidades do Entorno do DF, em São Paulo, no Ceará e em Belém.

Ficco-DF

A Ficco-DF é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Polícia Penal do DF (PPDF), PMDF e PCDF e tem como objetivo a integração e cooperação entre os órgãos de segurança pública em ações de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade especialmente grave e violenta.