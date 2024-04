PM apreende 53 caixas de droga usada para fazer "boa noite, cinderela"

A Polícia Militar do DF prendeu em flagrante na noite da quarta-feira (3), em Santa Maria, duas pessoas com 53 caixas do medicamento Rohypnol. Essa medicação é utilizada para produção do golpe chamado "boa noite, cinderela", onde os criminosos misturam nas bebidas das mulheres e as dopam para cometer atos violentos, como abuso sexual, furtos e roubos.

A ação dos criminosos já estava sendo investigada pelo serviço de inteligência da polícia. Uma equipe de PMs fazia revezamento na patrulha quando recebeu a informação sobre o tráfico de drogas.

Ainda não há a informação de onde foram adquiridos os medicamentos. Um dos homens foi indiciado por tráfico de drogas. Os dois envolvidos foram levados pelos Policiais Militares à 20ª DP, no Gama, onde serão feitas as investigações.