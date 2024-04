Obras para fechar cratera no Setor Policial devem terminar nesta quinta

A via do Setor Policial Sul, ao lado do cemitério Campo da Esperança, sentido Taguatinga, onde uma cratera se abriu na tarde desta quarta-feira (3/4), continua interditada. Entretanto, de acordo com Carlos Eduardo Pereira, diretor de operação e manutenção da Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), a previsão é que as obras sejam terminadas ainda nesta quinta-feira (4/4), após o horário de almoço.

Causa

O buraco apareceu após a rede coletora de esgoto, que passa debaixo da via e é feita com manilhas de concreto, sofrer uma corrosão que deteriorou a parte superior das manilhas. Segundo o diretor da Caesb, é natural que a corrosão aconteça em redes feitas com materiais de concreto, mas o esperado é que o problema apareça somente após 40 anos. “Essa rede sofreu um desgaste prematuro com 29 anos de idade, mas os motivos ainda não foram identificados”, explicou o diretor.

Agora, a companhia está substituindo as manilhas de concreto por tubos de PVC, que são inertes à corrosão. O diretor informou obras ainda serão realizadas esta semana em trechos da via pelos quais passam redes de esgoto feitas com o mesmo material da que cedeu.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) orientou que, enquanto a via permanece interditada, motoristas peguem rotas alternativas como a EPGU, EPIA, EPNB, EPIG, Eixo Rodoviário Sul e Parque da Cidade.

A cratera que se formou inicialmente tinha cerca de quatro metros de profundidade e extensão de sete metros. Para consertar os danos, a Caesb abriu um buraco de cerca de 20 metros para que todos os tubos pudessem ser trocados.