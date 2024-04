Polícia prende homem acusado de agredir a mãe idosa, em Formosa

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Formosa (GO) prendeu, nesta quinta-feira (4/4), um homem, de 51 anos, acusado de agredir a própria mãe, de 83. O agressor possui outras passagens policiais por agressões físicas e psicológicas contra a genitora.

No inquérito policial, foram apresentadas fotos da idosa com lesões, laudos médicos e registros de sua evolução hospitalar, reforçando a gravidade das alegações contra o acusado. "Temos em mãos um conjunto robusto de provas que indicam uma sistemática de agressões por parte do investigado contra sua genitora. Essas evidências são fundamentais para garantir a segurança e proteção da vítima", afirmou o delegado Yasser Yassine.

De acordo com o policial, o caso serve como um alerta para a persistência da violência doméstica, especialmente contra os idosos, e destaca a importância de medidas preventivas e de proteção para garantir a segurança das vítimas. As investigações sobre o fato seguem em andamento.