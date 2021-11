Filho agride mãe com uma marreta e pedaço de pau no DF

EH Edis Henrique Peres

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (2/11), após agredir a própria mãe no Setor Oeste da Cidade Estrutural. O caso aconteceu por volta de 9h28 e foi atendido pelo 15ª Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com o relato dos agentes, ao chegarem ao local, eles encontraram a mãe do agressor com vários arranhões e um ferimento na cabeça. O homem estava com uma marreta e um pedaço de pau em mãos e ignorou as ordens dadas pelos policiais. A PMDF chegou a disparar com a arma de choque, no entanto, o autor das agressões estava com três jaquetas e o dardo não o atingiu.

Em determinado momento, o homem investiu com a marreta contra os policiais e os agentes deram um tiro na canela do suspeito. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado e atendeu a ocorrência com duas viaturas e oito militares. A mãe e o agressor foram levados para o Hospital de Base.

O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam 1), da Asa Sul. O Correio apurou que a mãe do agressor relatou que o filho teve um surto psicótico, mas o homem não tem laudo médico. A mãe também afirma que o filho não é usuário de drogas.

Quando o agressor for liberado do Hospital de Base, ele será levado para a delegacia em prisão em flagrante e ficará detido até a audiência de custódia.