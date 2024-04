Secretaria de Saúde forma grupo para combater o Aedes aegypti

A Secretaria de Saúde (SES-DF), por meio da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, instituiu um grupo de planejamento e uma equipe supervisora para ações de controle vetorial do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O grupo tem a função de operacionalizar os insumos químicos nas áreas prioritárias, reavaliar e indicar as próximas ações em outras regiões para combater o mosquito. Uma equipe vai supervisionar o trabalho do grupo para observar as aplicações de inseticidas, o posicionamento do veículo que passará com o “fumacê”, e a adequação da liberação do inseticida

Dentre os insumos químicos para acabar com o mosquito estão o bloqueio de transmissão e as nebulizações de inseticida pelo “fumacê” ou pelo ultra baixo volume (UBV), por meio de um equipamento motorizado portátil.

“O grupo irá se reunir semanalmente para avaliar os indicadores e, assim, eleger as áreas prioritárias nas quais as atividades deverão ocorrer. Eles farão ainda os mapas de atendimento da dengue”, explica a diretora de Vigilância Ambiental (Dival) da pasta, Kênia Cristina de Oliveira.

Com informações da Secretaria de Saúde

