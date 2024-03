Dia D de combate à dengue: Secretaria de Saúde promove ação em Sobradinho

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) promoveu a 11ª edição do Dia D de Combate à Dengue neste sábado (23/04). A ação, que ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova Colina, durante a 25ª edição do “GDF Mais Perto do Cidadão”, também contou com um trabalho especial dos profissionais da Vigilância Ambiental em Saúde (Avas) e 160 bombeiros militares, que visitaram as casas e escolas públicas da cidade.

Para identificar focos do mosquito Aedes aegypti e conscientizar a população dos perigos causados pela doença, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) deu dicas à comunidade de como evitar a proliferação do mosquito. O capitão Tiago Reichert ressaltou a importância desse trabalho na capital do país. “É importante que as pessoas abram suas residências para que possamos avaliar esses locais com um olho mais apurado. Hoje, vamos passar por cerca de 1.300 lares com a ajuda de drones e profissionais”, explicou.

De acordo com Tiago, até o momento, mais de 30 mil domicílios foram visitados durante as ações. Pneu com água, piscina e vasos com plantas foram os pontos mais observados pelos bombeiros nas operações. Agora, com o período chuvoso aparecendo, as atenções devem estar voltadas para o enfrentamento contra a dengue no DF. Neste ano, foram registrados 161.299 casos.

Morador de Sobradinho há poucos meses, Dirceu Júnior, 36 anos, estava na companhia do amigo canino Thor quando os militares passavam pela rua onde mora. Não deixar a água acumular em canto nenhum, em especial nas calhas e plantas é uma das atenções que o empresário tem para combater focos de dengue. Além disso, lixos e entulhos também não ficam em casa, já que ele sempre retira de forma correta.



“O combate na comunidade, nas ruas, tem que acontecer, para que a doença amenize e não se prolifere. Precisamos diminuir os casos. Todo mundo tem que fazer a sua parte, ter a sua consciência. Temos tantos riscos de morte, é fundamental que trabalhemos juntos”, destacou Dirceu.

Força-tarefa

Além do Corpo de Bombeiros, a operação contou com o apoio da Secretaria de Saúde, Defesa Civil e 26 agentes da Vigilância Ambiental em Saúde (Avas). Tiago Gomes de Carvalho, chefe do Núcleo de Vigilância de Sobradinho, acredita que a união das forças, entre população e governo pode ajudar a diminuir os altos índices de dengue na capital do país.

Os profissionais visitam as escolas públicas da região para garantir que todos os cuidados necessários em combate aos focos do mosquito estão sendo feitos com segurança. “Essas ações, assim como outras que estamos fazendo, auxiliam na diminuição de casos. Vamos tirar o dia para evitar que a doença se prolifere entre crianças e adolescentes do ensino público de Sobradinho”, finalizou.