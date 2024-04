TJDFT vai reinaugurar fórum de Planaltina nesta sexta-feira (5/4)

O Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes de Planaltina será reinaugurado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), nesta sexta-feira (5/4), durante uma solenidade que ocorre às 15h, no Auditório do Tribunal do Júri do novo espaço.

Em razão de um incêndio no Bloco B, o edifício precisou ficar fechado desde 16 de janeiro de 2023. A reforma da área incluiu a substituição total das redes elétricas, de dados e de telefonia, assim como a troca do piso e do forro, que agora é feito de um material antichamas.

Além disso, foram instalados painéis elétricos modernos e feita a troca dos antigos quadros elétricos e as divisórias que compõem o andar térreo do Bloco B foram substituídas por peças novas.

Atualmente, oito unidades judiciais funcionam no local, sendo uma Vara do Tribunal do Júri, um Juizado de Violência Doméstica, duas Varas Criminais e Juizados Especiais Criminais, duas Varas de Família e de Órfãos e Sucessões, um Juizado Especial Cível e uma Vara Cível, além de diversas unidades administrativas.

Ao todo, são 157 magistrados(as) e servidores(as) trabalham no Fórum de Planaltina, que agora poderão retornar à regularidade dos atendimentos presenciais à população.