TJDFT entrega Ordem do Mérito Judiciário a 89 personalidades

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) homenageou 89 personalidades, na tarde desta sexta-feira (22/3). Todos eles tinham algo em comum: prestaram serviços à cultura jurídica e ao Poder Judiciário local.

A solenidade de entrega da Ordem do Mérito Judiciário foi realizada na Sala de Sessões Plenárias deste Tribunal, no Bloco C (Palacinho). Em sua fala, o presidente da corte, desembargador Cruz Macedo, mencionou o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), advogados, membros do Ministério Público e jurisdicionados pela prestação do serviço célere em prol da população do DF e até mesmo de outros estados.

Por fim, Cruz Macedo encerrou seu discurso agradecendo a todos “pela inestimável contribuição”. Destacou, ainda, que a homenagem é um reconhecimento e desejou que a condecoração “possa servir de mais um estímulo a todos que venham atuar em conjunto com o TJDFT porque todos são muito importantes para contribuir e colaborar com a prestação da Justiça”.

Ordem do Mérito Judiciário

As comendas representam Símbolos Honoríficos e são constituídas de medalhas do mérito Judiciário e insígnia. Estas são constituídas por uma medalha com quatro imitações das colunas do Palácio da Alvorada em forma de cruz, nas cores branca e vermelha, tudo entre quatro balanças douradas e vazadas, circundadas por espadas de ouro. No centro da cruz, há a deusa Têmis, personificação da Justiça, segurando com a mão esquerda a balança, simbolizando a aplicação da Lei por meio do equilíbrio perfeito entre Direito e Dever. Há ainda dois círculos concêntricos, tendo no círculo menor a inscrição "Mérito Judiciário - TJDFT".









*Com informações do TJDFT