Sol aparece nesta sexta (5/4), mas previsão é de chuva, diz Inmet

Assim como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia previsto no início desta semana, houve pancadas de chuva em várias localidades do Distrito Federal por todos os dias. Para esta sexta-feira (5/4), a previsão não é diferente. Entre muitas nuvens, o sol apareceu logo pela manhã, mas espera-se chuvas durante a tarde.

A mínima registrada, logo cedo, foi de 18°C e a máxima prevista é de 29°C. O dia permanecerá agradável, com a umidade variando entre 60% e 100%. Para sábado, o Inmet informou que as chuvas cairão de forma ainda mais isolada e a tendência é que o domingo seja mais ensolarado e os registros de chuvas comecem a reduzir a partir do início da próxima semana.