Atropelamento na JK deixa trânsito lento; motorista deve evitar o local

A via após a Ponte JK, sentido Plano Piloto, está apresentando trânsito lento após um atropelamento ter acontecido no local na manhã desta sexta-feira (5/4). O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que a alça de acesso a QI 26 também foi fechada para garantir a fluidez no trânsito.

A equipe do departamento está monitorando o trânsito no local do acidente e permanecerá até que os atendimentos às vítimas sejam finalizados. Até a publicação desta nota não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas

Para controlar o tráfego, alguns veículos estão sendo desviados para a Ponte Honestino Guimarães.

Aguarde mais informações