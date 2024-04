Um homem, de 38 anos, foi preso em uma região de mata, na cidade de Buritis (MG), sob acusação de esfaquear uma mulher no peito, após uma discussão em um bar do Riacho Fundo. A vítima era amiga da namorada do autor e, segundo as investigações, a mulher teria contado à colega que o homem, quando ingeria bebida alcoólica, costumava dar em cima de outras mulheres.

O crime ocorreu em 25 de fevereiro. Na ocasião, após a vítima contar para a namorada do autor sobre as investidas do homem, a mulher disse ao companheiro. “No dia que ele encontrou com a vítima, eles discutiram, momento em que ele desferiu a facada no peito dela”, explicou o delegado-chefe da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), André Leite. A vítima passou por cirurgia e não corre risco de morte.

Após a tentativa de feminicídio, o autor fugiu para uma área de chácaras, em Minas Gerais. Nesta quinta-feira (4/4), policiais civis do DF em ação conjunta com os policiais civis de MG capturaram o autor na região e cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do DF. Caso seja condenado, ele pode pegar de 10 a 20 anos de prisão.