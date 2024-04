Presa mãe que cometia estupro, espancamento e abandono contra 4 filhos

Abuso sexual, agressão, abandono e ameaças de morte. Uma mãe foi presa na manhã desta sexta-feira (5/4) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acusada de cometer uma série de crimes contra os quatro filhos, todos menores de idade. As acusações incluem desde a omissão de cuidados essenciais até o de estupro de vulnerável.

A acusada, que não teve a identidade revelada, mora sozinha com os filhos e, segundo as investigações, costumava deixar as crianças trancadas em casa e sem comida, em Brazlândia. A ajuda para o sustento vinha de outros familiares e pessoas desconhecidas, afirmou a PCDF.

Foram relatados à polícia inúmeros episódios de violência verbal e física, com socos, pauladas, humilhações e ameaças de morte cometidas pela mulher. Ainda segundo a investigação, os filhos mais velhos eram obrigados a assumir responsabilidades domésticas, incluindo a alimentação e os cuidados do irmão mais novo, um bebê de 1 ano, privando-os da oportunidade de frequentar a escola.

Beneficiária de uma bolsa do governo, a mulher estaria usando o valor recebido para a compra de drogas e bebidas alcóolicas. Em depoimento, foram revelados ainda uma série de abusos sexuais, que vão desde a prática sexual na presença dos menores até o estupro de vulnerável. A mulher tem uma condenação pelo crime de estupro de uma adolescente de 16 anos, cometido em 2021, sendo sentenciada a 10 anos e 6 meses de prisão. O processo está em fase de recurso e, até o momento, ela aguarda o resultado em liberdade.