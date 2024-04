Fim de semana começa com campanha de vacinação no DF

Para começar o fim de semana bem e com segurança, porque não aproveitar para se vacinar? Neste sábado (6/4), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai disponibilizar 21 locais de vacinação contra doenças como dengue, covid-19 e gripe e em Ceilândia, o Carro da Vacina vai reforçar o atendimento no Setor O.

A campanha vai contemplar pessoas de todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. Além das doses contra a dengue, um caso preocupante em todo o país, gripe e covid para grupos prioritários, será possível se imunizar contra outras doenças, entre elas febre amarela, tétano e meningite.

A vacina contra gripe (influenza) está disponível para idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições específicas de saúde. Os que se encaixam nesta categoria precisam levar documentos que comprovem a condição clínica.

Professores, profissionais de saúde, segurança e salvamento, militares das três Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores portuários, transporte coletivo rodoviário e funcionários do sistema prisional também estão entre os que podem tomar o imunizante contra a gripe. Nesses casos, é necessário comprovar a ocupação profissional com crachá, contracheque ou outros documentos que comprovem a profissão.

Além disso, para todos os que vão se vacinar contra qualquer doença, é necessário levar a caderneta de vacinação e um documento de identidade.

19/03/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Vacinação contra gripe. Para 60 anos ou mais - professores. Local Posto de Saude da 612 Sul. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

População infantil e jovem

A vacina contra a dengue tem um grupo mais restrito, está disponível apenas para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Caso o jovem tenha sido diagnosticado com dengue precisará esperar seis meses para começar a imunização.

Hoje também se inicia a aplicação de dose única contra o HPV em crianças de 9 a 14 anos

14/02/2024 Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Vacinação da dengue na UBS 03 da Ceilândia. Fila para atendimento. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A vacina contra a covid-19 foi inserida no calendário de rotina e poderá ser aplicada em crianças de seis meses a cinco anos. A partir dos seis anos, é aplicada em quem não tiver o esquema básico de duas doses. O reforço com a bivalente é destinado a grupos prioritários, como pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde, dentre outros.

No domingo (7/4) não haverá vacinação e na segunda-feira (8/4), o atendimento volta ao normal em mais de cem locais de vacinação no DF.

Confira os locais de vacinação e os imunizantes disponíveis neste sábado (6/4)

Shopping Jardim Botânico

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: EPCT Quadra 1 Rua 1 Etapa 1

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

Carro da Vacina - Ceilândia

Rota: Quadras 4 e 6 do Setor O - Ceilândia

Horário de vacinação: 9h às 12h

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Não estarão disponíveis as vacinas contra a dengue e a BCG

Drogaria Messias - Ceilândia

Endereço: EQNO 4/6 - Ceilândia

Horário de vacinação: 9h às 17h

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Não estarão disponíveis as vacinas contra a dengue e a BCG

UBS 5 Recanto das Emas

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: Quadra 804 Conjunto 20B

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 2 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: QS 611

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 6 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: Setor C Sul AE 01

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 8 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: EQNL 24

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 1 Estrutural

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: Setor Central

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 1 Riacho Fundo I

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: Setor Central

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 1 Riacho Fundo II

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: QC 06 Conjunto 16 Lote 01 Área Especial 1

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 5 Riacho Fundo II

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: QS 9 Conjunto 1

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 5 Gama

Horário de vacinação: das 9h às 17h

Endereço: Quadra 38 Área Especial

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 1 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: QI 6 Área Especial - Ao lado do Hospital Regional do Guará

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 2 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: QE 23 Área Especial

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 3 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: QE 38 Área Especial

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 1 Candangolândia

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: EQ 5/7

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 1 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: SHCES 601 - Lote 01 - Cruzeiro Novo

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 1 Asa Sul

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: SGAS 612

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 2 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: EQN 114/115

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 1 Sobradinho II

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: AR 13 Conjunto 07 Lote 01

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 1 Fercal

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: DF 150 KM 12 Quadra 10 Casa 14, Engenho Velho - Fercal

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

UBS 20 Planaltina

Horário de vacinação: das 8h às 12h

Endereço: Área Especial 9 A, Setor Norte, Planaltina/DF

Haverá aplicação de vacinas contra covid-19, HPV, tétano, febre amarela, meningite, etc para todas as faixas etárias, conforme o calendário de vacinação. O imunizante contra a gripe (influenza) será aplicado para as pessoas dos grupos prioritários. Já a vacina contra a dengue será aplicada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não estará disponível a BCG

*Com informações da SES-DF e Agência Brasília