Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.709 da Mega-Sena, sorteadas na noite desse sábado (6/4) — foram sorteadas as dezenas 12-22-23-24-47-53. O prêmio para o próximo concurso, na terça-feira (9/4), está previsto em R$ 43 milhões.



A quina teve 62 apostadores e cada um vai receber R$ 48.796,35. Uma delas foi feita na Casa Lotérica Vila Planalto (Acampamento Rabelo, loja 1), na Vila Planalto, em Brasília. O bilhete foi uma aposta simples de seis números.

Outras duas apostas do DF também acertaram cinco dezenas na modalidade — e levaram R$ 48.796,35. Como foram feitas por meios eletrônicos, a Caixa não divulga o local exato das apostas por segurança.