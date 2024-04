Segundo integrante do PPC que atuava na célula do DF é preso

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO-DF), com apoio da Polícia Militar (PMDF), identificou e prendeu, nessa sexta-feira (5/4), um integrante da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), que não teve a identidade revelada.

A prisão é resultado da atuação integrada das forças de segurança, pois contou com a investigação da PCDF, trabalho de inteligência da FICCO e da PMDF, que também efetuou a prisão.

Líder preso

O criminoso foi alvo da Operação Emkasa, deflagrada em 2020 pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal (Draco/PCDF). A mesma investigação resultou na prisão de outro integrante do PCC, na última terça-feira (2/4).

Ele atuava como líder na célula da facção no DF e foi preso na cidade de Diadema (SP), em uma operação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do DF (Ficco-DF), pela Ficco-SP e pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP).

O homem, de 40 anos, estava foragido desde o fim de 2023. O mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do DF (TJDFT) foi cumprido nesta terça-feira (2/4). O faccionado acumula ocorrências policiais por homicídio e tráfico de drogas.