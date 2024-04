Motociclista morre após bater com o veículo em poste, no Recanto das Emas

Na tarde deste sábado (6/4), um motociclista de 25 anos morreu depois de bater com o seu veículo em um poste, próximo ao Viaduto do Recanto das Emas, sentido Samambaia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram ao local, encontraram a vítima caída no canteiro central da via, com um quadro de parada cardiorrespiratória.

Os militares tentaram reanimar o motociclista durante 40 minutos, mas, infelizmente, ele não reagiu e o óbito foi declarado pelos socorristas ainda no local do acidente. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

O CBMDF empregou duas viaturas para atender à ocorrência e, durante o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada.