Polícia prende acusados de roubo de carro de entrega de mercadorias

Quatro homens foram presos por roubo, posse ilegal de arma e tráfico de drogas pelo 26º Batalhão da Policia Militar (PMDF), na CL 102 de Santa Maria, na tarde desta segunda-feira (11/3).

Os militares receberam a denúncia de que um carro, com diversas mercadorias de um site de compras, havia sido roubado próximo ao Polo Jk em Santa Maria. Durante as buscas, a equipe policial viu três homens em atitude suspeita transferindo alguns produtos de um Fiat Fiorino para um GM Onix.

Na abordagem, foi confirmado que o veículo Onix havia sido roubado horas antes. O dono do carro, um motorista de aplicativo, reconheceu os autores. A vítima relatou que transportava os suspeitos quando eles colocaram uma arma em sua cabeça e anunciaram o roubo.

O motorista disse que foi forçado a ir até o Polo JK e que, no caminho, parou em uma casa. Os policiais foram até essa residência indicada pela vítima e prenderam mais um envolvido no crime, No imóvel acharam um revólver e oito balas, além de uma balança de precisão, uma porção grande de maconha e dois maços de dinheiro.

Os suspeitos foram levados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi registrado o flagrante.







