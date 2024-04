Um homem de 20 anos, que, com outro cúmplice e uma mulher, tentou roubar um carro de um motorista de aplicativo em 9 de março, foi identificado e preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (8/4).

A tentativa de roubo ocorreu por volta das 18h na quadra 3, do setor sul do Gama. Os criminosos abordaram o motorista, que havia acabado de concluir uma corrida e aguardava por outro chamado. Eles utilizaram uma arma de fogo para forçar a vítima a sair do veículo.

Parte do crime foi registrada pela câmera do carro. No entanto, os assaltantes não conseguiram dirigir o veículo, pois era automático, e fugiram do local levando apenas o celular da vítima, que foi posteriormente recuperado pela polícia.

O suspeito confessou o roubo ao ser preso.

A Polícia Civil pede à população para que forneça denúncias anônimas visando identificar os outros dois criminosos envolvidos, um homem e uma mulher. Se outros motoristas de aplicativo reconhecerem o preso como autor de outros roubos, compareçam à delegacia para prestar declarações.