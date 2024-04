Atropelamento no SIA: motorista atingiu seis pessoas

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (8/4), na 3º DP (Cruzeiro), o delegado responsável pelo caso, Victor Dan, informou que, na verdade, Allan das Chagas Araújo, 32 anos, é investigado por atropelar seis pessoas. A sexta vítima é um pedestre, do sexo masculino, que também trabalha na churrascaria e estava voltando do expediente com os ciclistas que foram atingidos.

O acidente aconteceu por volta das 22h20 da última sexta-feira (5/4). Das vítimas do atropelamento, cinco já receberam alta e estão em casa, mas uma permanece internada no Hospital de Base, em estado grave, aguardando cirurgia.

O motorista foi autuado em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva no domingo (7/4). Agora, a investigação analisará filmagens e ouvirá testemunhas para oficializar as informações sobre ingestão de bebida alcoólica, alta velocidade e omissão de socorro. Segundo o delegado, a polícia está em contato com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) para tornar oficial a informação de que Allan das Chagas estava com a CNH restrita desde 2015.

“Até o momento, pelos indiciamentos realizados, ele pode pegar de três a oito anos de reclusão”, informou o delegado. A pena poderá sofrer alterações se a ingesta de álcool, a omissão de socorro e alta velocidade, no momento do atropelamento, forem comprovadas.