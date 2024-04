Suspeito de invadir casa de deputado do DF e furtar notebook é preso

O homem acusado de ter invadido e furtado a casa do deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD) foi preso na noite desta segunda-feira (8/4). De acordo com a assessoria do parlamentar, o furto aconteceu por volta de 17h30, logo após o deputado e a esposa dele terem ido a um supermercado.

O criminoso furtou um notebook. O Boletim de Ocorrência foi registrado na 30ª Delegacia.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os policiais encontraram o suspeito por volta das 20h no bairro Morro da Cruz, em São Sebastião, onde ocorreu o crime. O notebook do deputado foi encontrado em cima da cerca elétrica, no muro do fundo da casa.

Após ser preso, a PMDF viu que o homem tem um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, cometido em 2021.