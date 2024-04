Pai e filhos presos por aplicarem golpes de mais de R$ 8 mi no DF

Três dos quatro presos em Sobradinho, nesta terça-feira (9/4) — acusados de participar de uma quadrilha que aplicou golpes em várias pessoas e que passaram dos R$ 8 milhões — são membros de uma mesma família. Kelton Ferreira e Silva que, segundo a Polícia Civil do DF (PCDF), encabeça a organização criminosa, é pai de Robert Hericles Ferreira e Silva e Ana Carolina Ferreira e Silva, seus filhos e cúmplices. A detenção deles foi realizada pela operação Suor Sagrado, que também cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em outros pontos da capital, em e nas cidades goianas de Planaltina de Goiás e em Rio Verde.

Pelas redes sociais, os delinquentes atraíam suas vítimas. No primeiro momento, eles ofereciam produtos eletrônicos por uma loja virtual chamada Go Store. As mercadorias eram comercializadas, mas os clientes nunca as recebiam. As investigações revelaram que o bando também agia oferecendo falsas oportunidades de investimento que prometiam retorno financeiro de cerca de 7%, o que nunca se concretizou.

Segundo a PCDF, muitos desses investidores, que acabaram ludibriados, para honrar as dívidas ofereciam os próprios veículos como garantia. O delegado-chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), Ricardo Viana acrescentou que, outra maneira dos enganados pagarem, era usando cartão de crédito. Ele disse que houve várias vítimas que começam investindo um pequeno valor e, posteriormente, se animaram a dar quantias maiores. Quando isso ocorria, de acordo com Viana, os suspeitos iam à casa da pessoa com uma máquina de cartão para receber a quantia.

Detenções

Ao menos 14 vítimas caíram no golpe que fez o grupo faturar pouco mais de R$ 8 milhões. Além dos mandados de prisão contra o pai e seus filhos, a polícia prendeu outro rapaz, de 24 anos, por envolvimento no esquema. O quarteto residia em Sobradinho.

Ordens judiciais de busca e apreensão contra outros acusados de se beneficiarem do esquema foram cumpridas também em Ceilândia, no Distrito Federal. Em Rio Verde, os policiais estiveram na sede de uma empresa agropecuária que financiou o grupo.