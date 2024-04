Um personal trainer de 35 anos, investigado por duas tentativas de homicídio em Planaltina (GO), foi preso nesta terça-feira (9/4) na academia onde trabalha, na Asa Sul. Os agentes da Polícia Civil do Estado de Goiás se disfarçaram com roupas esportivas e cumpriram o mandado de prisão, por meio da Operação Petra, da delegacia de Planaltina.

O profissional não ofereceu resistência e seguirá preso cautelarmente, à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com as investigações, as duas vítimas, de 14 e 15 anos, estavam em um automóvel e decidiram fazer uma brincadeira com o investigado, dando-lhe um tapa no cotovelo direito.



Para revidar, o personal trainer se escondeu mais à frente e se armou com um pedaço de concreto, que jogou no rosto do condutor do veículo. Além de ter múltiplas fraturas na face e perder a visão do olho direito, o motorista desmaiou e bateu contra um ponto de mototáxi, o que causou lesões na outra vítima, que estava no banco do passageiro.

Segundo a polícia, o personal trainer assumiu o risco de produzir morte e, por isso, vai responder por duas tentativas de homicídio, qualificadas por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Ainda conforme investigação policial, o investigado teria ido à casa do advogado de uma das vítimas e ameaçado o profissional, dizendo que eles "iriam se acertar".