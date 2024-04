Empresários sonegaram R$ 45 milhões em impostos usando empresas de fachada

Um empresário do ramo de confecção foi preso na manhã desta quinta-feira (11) acusado de organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos que acarretaram uma dívida com o Governo do Distrito Federal no montante superior a R$ 45 milhões.

A prisão aconteceu após a deflagração da operação Sarto pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT) e Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR), da Polícia Civil do DF. Outros 26 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã no Sudoeste, Águas Claras, Vicente Pires, Núcleo Bandeirante, Taguatinga, Recanto das Emas, Ceilândia além de Planaltina de Goiás e Cidade Ocidental - onde estão localizadas tanto as empresas, como as casas dos investigados.

O grupo criminoso usava empresas de fachadas para emitir notas fiscais falsas e não pagar taxas e tributos distritais, além de circular dinheiro ilícito. Os empresários colocavam funcionários como quadros societários "laranjas" e usava seus nomes para movimentar valores milionários. A investigação descobriu que apenas um dos motoristas teria 47 CNPJs vinculados ao próprio nome.

Eles usavam essa tática com o intuito de blindar os reais proprietários das empresas, justamente aqueles que se beneficiavam da supressão dos impostos e da lavagem de dinheiro.

Por meio de contas bancárias vinculadas ao emaranhado de CNPJs de empresas em nomes de “laranjas”, o grupo movimentava pequena quantias da sonegação fiscal para dificultar o rastreamento pela polícia. A Operação Sarto revelou ainda que os recursos fraudados eram mesclados com recursos legítimos das 60 filiais da empresa, a maioria de comércio e alimentos, para dificultar ainda mais a ação da PCDF.

Sarto

Os principais alvos são os verdadeiros proprietários das empresas, consequentemente os reais beneficiários da sonegação fiscal e da lavagem de dinheiro. Eles responderão pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, e podem ser condenados a penas de até 28 anos de prisão.

Para os mandatos de busca e apreensão foram destinados 120 agentes. O nome “SARTO” significa “ALFAIATE” em italiano, para representar os investigados, que atuam principalmente no ramo de confecções.