Golpe

Jovem ligada ao PCC é presa por golpe do PIX no DF Kesya Moura Colodeto, conhecida como "Boneca", presa nesta manhã, seria a encarregada de mandar o restante do grupo sacar o dinheiro e entregar em mãos. Segundo a PCDF, o valor iria direto para as mãos de faccionados.