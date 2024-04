Tem chovido mais a tarde no DF? Meteorologista explica

Durante essa semana, alguns brasilienses se depararam com fortes chuvas durante o dia. Seja na chegada ao trabalho, na hora da corrida no parque ou ao esperar o transporte. A meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que o calor acelera as chuvas durante o dia.

"As chuvas são por conta da instabilidade e da umidade potencial da chuva, esse período existe a umidade em vários níveis da atmosfera e com calor ele acelera as chuvas durante o dia", comenta.

Ramos acrescenta que não é que não chova à noite, mas as precipitações estão acontecendo mais durante o dia devido o aquecimento e da quantidade de umidade na atmosfera.

Na quinta-feira (11/4), algumas quadras da Asa Norte ficaram completamente alagadas com as chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tinha emitido um aviso de alerta para chuvas intensas. A previsão era de precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm/dia.



