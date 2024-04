Professor do DF é preso por oferecer drogas, bebidas e estuprar alunos

Um professor e também advogado foi preso pela Polícia Civil (PCDF) nesta sexta-feira (12/4). Ele é acusado de assediar e cometer estupro de estudantes menores de idade de uma escola pública de Brazlândia. Nesta manhã, os investigadores da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão.

A operação foi acompanhada pelas equipes da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), uma vez que o docente também exerce a advocacia. As investigações começaram após uma série de denúncias formalizadas por pais dos alunos. De acordo com a apuração policial, o professor patrocinava o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas ilícitas aos adolescentes e, após os alunos estarem completamente entorpecidos, cometia os abusos sexuais.



Nos depoimentos, os alunos narraram que o homem cometia assédios sexuais em sala de aula, chegando até mesmo a oferecer dinheiro para ter relações sexuais com os adolescentes. Ele foi preso no próprio escritório de advocacia, localizado no centro de Brazlândia.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação e aguarda retorno.