Empresário Rodrigo Carvalheira é preso por suspeita de estupro e agressão

O empresário Rodrigo Carvalheira, 34 anos, foi preso, nesta quinta-feira (11/4), por suspeita de cometer estupro e agressão contra ao menos três mulheres no Recife, Pernambuco. O empresário já foi secretário de Turismo de São José da Coroa Grande e tem empreendimentos relacionados à gastronomia. A informações são do g1.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão preventiva do empresário. Ele deve ser encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), localizado em Abreu e Lima, no Grande Recife.



A produtora cultural pernambucana Carvalheira, que leva o mesmo nome do sobrenome do empresário, afirmou que não existe nenhum tipo de ligação entre o empresário Rodrigo Carvalheira e as atividades do Grupo Carvalheira.

"Fomos surpreendidos na manhã desta quinta-feira com diversas notícias que ligavam nossa empresa ao empresário. Importante salientar que o mesmo não tem e não teve anteriormente qualquer relação com o quadro societário ou de funcionários do grupo", disse a produtora.



Em nota, a defesa de Rodrigo, representada pela advogada Graciele Queiroz, disse que a prisão do empresário "causou espanto e estranheza para todos" e que "os fatos narrados são graves, porém baseados unicamente na opinião da autoridade policial e na coleta de depoimentos".



Além da carreira como empresário, Rodrigo também tem atuação política. Em junho do ano passado, Rodrigo foi eleito presidente do PTB em Pernambuco. O partido fundiu-se ao Patriota em novembro de 2023, originando o PRD.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para saber mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria, o jornal não obteve retorno.