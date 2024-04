Metrô volta a funcionar depois de sofrer pane nesta sexta-feira (12/4)

Por volta das 20h desta sexta-feira (12/4), o funcionamento do metrô do Distrito Federal foi normalizado, de acordo com informações divulgadas pelo Metrô-DF ao Correio. Horas antes, o transporte enfrentou uma pane por falta de energia elétrica. Passageiros que estavam dentro dos vagões foram orientados a sair do trem.

Passageiros relataram, em publicações na internet, falta de energia na estação Águas Claras, Estação Central, Guariroba, Ceilândia Centro e Centro Metropolitano. Certas estações estavam disponíveis somente para desembarque, e outras estiveram totalmente paradas.

Em nota enviada ao Correio, o Metrô-DF informou que, durante a pane, os trens com destino a Ceilândia circulavam entre as estações Central e Praça do Relógio. Os trens com destino a Samambaia, por sua vez, circulavam entre as estações Central e Taguatinga Sul.

A pane gerou revolta entre os passageiros, que desabafaram na rede social X (antigo Twitter). "A pessoa sai do trabalho cansada, pega ônibus para ir a estação e quando chega o metrô não está funcionando. Cadê a manutenção, pagamos uma tarifa cara para o metrô ficar quebrando direto. Metrô do DF está cada dia pior", publicou uma internauta.

O metrô que tem A SEGUNDA TARIFA MAIS CARA DO BRASIL, está sem energia nas estações Guariroba e Ceilândia Centro, nestas estações somente desembarque.



Quem fornece a energia é uma empresa terceirizada, e ainda querem privatizar o Metrô, não vai dar certo. — André Pires (@AndrePiresDF) April 12, 2024