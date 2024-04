Falta de energia em estações interrompe circulação de trens do Metrô

A falta de energia em algumas estações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) interrompeu a circulação de trens, no início da noite desta sexta-feira (12/4).



No X (antigo Twitter), muitos internautas demonstraram insatisfação com a falta de energia em estações, que prejudicou a volta de muitos brasilienses. Há relatos de interrupção do serviço nas estações Rodoviária, Guariroba e Ceilândia Centro.

O Correio buscou o Metrô-DF, que informou que, devido a falhas no fornecimento de energia, a circulação dos trens está mantida em algumas situações. São elas: trens com destino a Ceilândia circulam entre as estações Central e Praça do Relógio; e trens com destino a Samambaia, circulam entre as estações Central e Taguatinga Sul.

Veja reações

Metrô/DF parado por falta de energia. Esse trem tá parado na estação centro metropolitano. Algumas pessoas desistiram e outras continuam aguardando. Está sendo informando q não tem previsão de volta. Na estação central, por exemplo, ninguém está mais embarcando. pic.twitter.com/lALfwIbmkQ — Max Maciel ???? (@maxmacieldf) April 12, 2024

gente o metrô acabou a energia comigo dentro tamo preso a mais de 25min sextou — Natália B (@nataiaborges) April 12, 2024

Não basta ser póbi, o metrô tem que dar pane geral em plena sexta à noite 19h na volta do trabalho. Mas tô em paz, a terapia tá em dia ????????? — Noemi Araujo (@ANoemiaraujo) April 12, 2024

não adiantou nada o meu chefe me liberar mais cedo se o metrô está parado até agora por falta de fornecimento de energia???????? — Joyce’s Version (@dzhoysadrianna) April 12, 2024

Metrô/DF sem energia nas estações Guariroba e Ceilândia Centro, funcionando somente desembarque @maxmacieldf — better call doug (@__dogs___) April 12, 2024