Ministério do Esporte condena caso de racismo no colégio Galois

O Ministério do Esporte divulgou, neste sábado (13/4), nota de repúdio sobre o caso de injúria racial ocorrido em um jogo de futebol de salão entre duas escolas no Distrito Federal. "É inaceitável que episódios de discriminação racial persistam em nossa sociedade, ressaltou a pasta. A manifestação foi devido à denúncia de ofensas contra estudantes do ensino médio da Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima. Elas teriam sido feitas, segundo testemunhas, por alunos do Colégio Galois, instituição anfitriã da partida. Os jovens agressores supostamente usaram termos como “macaco”, “filho de empregada” e “pobrinho”.

A manifestação do ministério destacou que o incidente, ocorrido semana passada (em 3/4), torna-se ainda mais preocupante por haver sido em espaço educacional e num evento "tão importante para o desenvolvimento social e pessoal como o esporte escolar", como registrou o texto. E por ele afirmou ter sido, com "indignação e tristeza", que se tomou conhecimento dos atos de racismo.

Confira na íntegra a nota de repúdio do Ministério do Esporte



Foi com indignação e tristeza que o Ministério do Esporte tomou conhecimento de atos de racismo ocorridos durante partida de futsal em uma escola do Distrito Federal. Relatos de insultos racistas direcionados a jovens atletas, com a utilização de termos discriminatórios, são profundamente perturbadores e contrários aos valores de igualdade, respeito e diversidade que defendemos.

Diante de tais atos, manifestamos nosso veemente repúdio. É inaceitável que episódios de discriminação racial persistam em nossa sociedade, especialmente em um ambiente tão importante para o desenvolvimento social e pessoal como o esporte escolar.

O esporte educacional, além de formar atletas, deve formar cidadãos. É também uma ferramenta poderosa para transmitir valores como respeito, solidariedade, trabalho em equipe e jogo limpo. Para construirmos uma sociedade saudável, é crucial que o esporte e a escola sejam espaços onde todos se sintam bem-vindos e valorizados. Além disso, é fundamental que atletas, torcedores, árbitros, dirigentes, educadores e todos os envolvidos no universo esportivo atuem de forma ética e responsável.

O enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial são prioridades do Ministério do Esporte. Estamos em constante diálogo com organizações nacionais e internacionais para firmar parcerias que promovam ações educativas, preventivas e de repressão contra o racismo no esporte.

Em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, instituímos um Grupo de Trabalho Técnico de Combate ao Racismo e este ano vamos lançar o Plano Nacional Esporte sem Racismo.

Neste momento, expressamos nossa solidariedade aos estudantes e suas famílias, afetados por este lamentável episódio. Reforçamos nosso compromisso em trabalhar incansavelmente para erradicar o racismo e todas as formas de discriminação do esporte e da sociedade. Não pouparemos esforços nessa luta.