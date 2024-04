Meta e MJSP firmam parceria para localizar adolescente desaparecida no DF

Uma parceria entre a Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, firmada em agosto do ano passado, compartilhou o desaparecimento de uma adolescente, em Samambaia Norte.

Maria Eduarda de Oliveira Rodrigues desapareceu às 17h30 desta quinta-feira (11/4). A estudante foi vista pela última vez ao sair do Centro de Ensino Fundamental 427 (CEF), de Samambaia, com o uniforme da escola.

A 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) investiga o caso. Qualquer informação sobre o paradeiro da jovem, a parceria entre a rede social e o MJSP sugere os números 197 e (61) 98626-1197.



Parceria

A parceria entre a Meta e o MJSP foi firmada em agosto do ano passado. As redes vão emitir alertas aos usuários com informações a respeito de crianças e adolescentes desaparecidos que estejam em risco de vida ou de lesão corporal.

Os avisos, chamados "Alerta Amber", serão divulgados em um raio de 160 km da ocorrência. As autoridades deverão informar ao ministério sobre os casos e a pasta entrará em contato com as plataformas. Inicialmente, apenas Minas Gerais, Ceará e o Distrito Federal estão inclusos no serviço.

O primeiro desaparecimento notificado pela plataforma foi o de Marcos André da Silva, 12, que desapareceu em novembro do ano passado, após sair do abrigo Lar São José. O jovem foi encontrado seis dias após, próximo à casa da mãe biológica, no Recanto das Emas.