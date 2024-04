Corpo de rapaz é encontrado na Chapada dos Veadeiros após três dias de buscas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) informou que encontrou o corpo do jovem, de 26 anos, desaparecido na Chapada dos Veadeiros. Após três dias de buscas, militares do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Planaltina de Goiás localizaram, desta sexta-feira (12/4), o rapaz, morto, no município de Alto Paraíso, às margens do Rio Tocantins, na região conhecida como Praia de Pedra.

De acordo com informações da corporação, a equipe de buscas, com a colaboração de amigos e familiares do desaparecido, se deslocou para o lado do rio após receberem informações de que teriam sido achadas pegadas naquela região. Os militares soltaram o cão Fênix e, cerca de cinco minutos depois, o corpo do jovem foi localizado no leito do rio, a aproximadamente oito metros da margem. “Infelizmente, vítima em óbito foi deixada aos cuidados da Polícia Técnico Científica”, acrescentou a nota enviada pela corporação.

As buscas começaram na quarta-feira (10/4), após a família acionar os bombeiros informando sobre o desaparecimento do rapaz em uma área rural próxima a Alto Paraíso. “Ao chegar ao local foram coletadas todas as informações para nortear a estratégia de buscas e foram empreendidas as primeiras movimentações na mata, partindo do ponto inicial do desaparecimento”, detalhou o Corpo de Bombeiros.

Na tarde do primeiro dia de buscas, ao ser informada de que o rapaz teria sido visto em Colinas do Sul, a equipe se deslocou para o município. No final da tarde, após receber mais informações de familiares e amigos, a equipe deslocou para a cidade de Colinas. “Em face da necessidade de reforço no atendimento, foi acionado, a equipe de Busca, Resgate e Salvamento com Cães do 1º BBM (Goiânia)”, destacou o CBMGO.

“Na manhã de quinta-feira (11/4), os policiais, familiares e amigos do desaparecido formaram duas equipes. Uma foi margeando o trecho do Rio Tocantins e a outra equipe fez buscas em caminhos existentes numa serra da região, realizando paradas nas fazendas, com o intuito de buscar mais informações. Não houve êxito”, disse a corporação.

Por fim, na tarde de sexta-feira (12/4), a equipe localizou o corpo. O Correio procurou a Polícia Civil de Goiás para obter informações sobre o motivo da morte e a condução das investigações sobre o caso, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.