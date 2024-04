Com estrutura ampliada, tenda de hidratação é inaugurada em Planaltina

Mais uma tenda de hidratação foi inaugurada no Distrito Federal, dessa vez, em Planaltina. Na manhã deste domingo (14/4), o movimento foi intenso na unidade, que, semelhante à estrutura do Hospital de Campanha (HCamp), conta com recepção, triagem, sala de espera, sala de hidratação com sete poltronas, sala vermelha, dois consultórios, farmácia e laboratório. Com capacidade para 150 atendimentos diários, o espaço funciona das 7h às 19h e está localizado no estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRPl).

O objetivo, assim como das demais tendas, é desafogar o sistema de saúde, contemplando mais atendimentos. Assim, pessoas com sintomas de dengue devem procurar preferencialmente esses espaços. Os trabalhos são desempenhados por um coordenador, médicos, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, especialista em laboratório (biomédico ou farmacêutico bioquímico), servidores da área administrativa, farmacêuticos, além das equipes de limpeza e de segurança.

Lucilene Florêncio, secretária de Saúde, definiu a inauguração como uma grande conquista para a região Norte. "Planaltina está sendo bastante demandada, do ponto de vista da dengue, das arboviroses e de outras doenças clínicas. A tenda vem para absorver as demandas de dengue, que não necessariamente precisam ficar no hospital ou nas Unidades Básicas de Saúde", disse.

Há uma nota técnica do Ministério da Saúde que determina a integração dos serviços, de forma que UPAs, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e tendas sejam estrategicamente posicionadas perto de hospitais, a fim de garantir um atendimento mais rápido dos pacientes sintomáticos da doença e, como consequência, reduzir a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

Recentemente, a região administrativa também foi contemplada com a chegada de novos médicos temporários, que passaram a integrar o quadro de profissionais do HRPl. “Foi feita uma contratação temporária de 200 médicos generalistas, dos quais Planaltina recebeu 16 e Sobradinho, também da região Norte, outros 20. Com isso, já diminuímos o tensionamento na porta e resolvemos a questão da demanda da atenção primária em saúde”, explicou a titular da pasta.

Secretária de Saúde e autoridades estiveram presentes (foto: Letícia Mouhamad/CB/D.A Press)

Funcionamento

Segundo o deputado distrital Pepa (PP), morador da cidade, a expectativa é que o funcionamento da tenda seja expandido para 24 horas, em vista da grande demanda de atendimentos. "O contrato com a empresa estabelece dois meses de permanência da estrutura, porém, torcemos e acreditamos que os trabalhos sejam prorrogáveis por mais tempo, por conta das síndromes respiratórias típicas desta estação", afirmou.

O administrador regional da região, Wesley Fonseca, explicou que a tenda demorou para chegar à cidade, porque Planaltina não estava entre os locais com os maiores índices de dengue no DF, ainda que a quantidade de casos seja alta. “Não adianta termos as tenda para atender aos pacientes com sintomas, se não houver o compromisso da comunidade com as políticas de prevenção, que temos feito desde o início da epidemia", reforçou.

Guará, Paranoá, Gama e Planaltina já receberam as novas tendas de acolhimento a pacientes com dengue, sendo que as três primeiras terão funcionamento 24 horas. Em breve, serão inauguradas as tendas de Ceilândia, Taguatinga, Varjão, Areal e Vicente Pires – todas funcionando das 7h às 19h. Há, ainda, polos de e cuidados espalhados em nove administrações regionais: Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Sobradinho, São Sebastião, Estrutural, Recanto das Emas, Brazlândia e Santa Maria.

Saiba Mais Cidades DF Moradores de cidades vizinhas reclamam das dificuldades para ir e vir do DF