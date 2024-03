Novas tendas para dengue terão o padrão do Hospital de Campanha, diz GDF

O Governo do Distrito Federal (GDF) informa que as novas tendas de atendimento a pacientes com sintomas de dengue terão as estruturas mais complexas e maiores do que as das tendas montadas anteriormente. As novas estruturas atuarão como hospitais de campanha, com consultórios, equipamentos, mobiliário e climatização.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) está preparando os pontos de energia e de água, além de rede de esgoto para os locais, cuja escolha prioriza espaços próximos a unidades de Saúde, como hospitais, unidades de pronto-atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde (UBSs), para facilitar casos de remoção de pacientes.

Cada tenda contará, no mínimo, com um coordenador, três médicos (entre esses, um pediatra), um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, dois técnicos de laboratório, um especialista em laboratório (biomédico ou farmacêutico bioquímico), dois apoios administrativos, um farmacêutico, pessoal de limpeza e pessoal de segurança.

Serão oito tendas com atendimento diário das 7h às 19h no Plano Piloto, Vicente Pires, Varjão, Taguatinga, Planaltina, Águas Claras, Ceilândia e Samambaia. Outras três funcionarão 24 horas no Gama, Guará e Paranoá. O objetivo é aumentar a capacidade de acesso das pessoas logo que apresentem os primeiros sintomas da doença.

O atendimento será feito por equipe selecionada pelo vencedor do edital de chamamento público para a formação do convênio. Além de uma equipe própria, a instituição responsável fornece toda a parte estrutural, além de insumos e medicamentos.

O DF já conta com nove tendas de hidratação, espalhadas por várias regiões do DF: Sol Nascente, Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho. Como suporte à assistência nas UBSs, entre 20 de janeiro e o dia 14 deste mês, os espaços atenderam mais de 63 mil pacientes, uma média de 1,2 mil por dia, segundo o governo.

Ceilândia e Samambaia, que já contam com uma tenda de atendimento, serão beneficiadas com mais um espaço de acolhimento.

Confira onde serão instaladas as novas tendas de acolhimento a pacientes com sintomas de dengue

Com funcionamento 24h

Gama: estacionamento do Hospital Regional do Gama (HRG)

Guará: em frente à UBS 1

Paranoá: estacionamento do Hospital da Região Leste

Com funcionamento diário, das 7h às 19h

Plano Piloto: estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

Vicente Pires: estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Varjão: atrás da UBS 1

Taguatinga: estacionamento do ambulatório do Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

Planaltina: policlínica da região

Águas Claras: estacionamento da UBS 1 do Areal

Ceilândia – Estacionamento do HRC

Samambaia: Estacionamento da UBS 7



Com informações da Agência Brasília.

