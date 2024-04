O acidente no Vitorino Bar e Cozinha, em Ceilândia Norte, continua a repercutir. Pessoas que estavam presentes na festa e testemunharam a queda do mezanino reagiram com consternação ao susto nas redes sociais durante a madrugada deste domingo (14/3).

O bar recebia a festa de aniversário do produtor cultural e de eventos Jonas Lima na noite do ocorrido. Atração principal da comemoração, Dj Calixto afirmou que chegou a fazer o show completo antes do acidente. Porém, logo após o fim da última música o susto veio. “O camarote simplesmente despencou, com todo mundo que estava lá em cima”, lembra o músico em relato nas redes sociais. “Foi uma cena horrível, muita gente saiu machucada”, complementa.

No relato, o Dj conta que subiria para o camarote na intenção de se despedir de amigos e colegas de profissão que estavam lá, mas a queda ocorreu momentos antes. “Parece que foi um livramento, porque era para eu estar lá em cima e acontecer comigo “, comentou. As postagens foram feitas por volta das 4h de domingo e ele afirmou que ainda está se restabelecendo. “Eu estou em choque pelo que eu vi”.

O aniversariante Jonas Lima também se pronunciou pelas redes sociais. Em texto ele afirmou que estava bem, com apenas pequenas escoriações. O produtor também lamentou o ocorrido. “Gostaria de informar que ontem foi meu aniversário e eu tinha a intenção de celebrar com amigos e familiares. Infelizmente, um imprevisto acidente ocorreu, causando danos inesperados. Estamos disponíveis para ajudar todos os que foram afetados de alguma forma. Não era minha intenção que isso acontecesse. Além disso, sofri alguns ferimentos, mas estou me recuperando bem e permaneço à disposição para auxiliar aqueles que sofreram algum dano ou ferimento durante o evento. Agradeço a compreensão e apoio neste momento”, escreveu.



Resposta do bar

Em nota oficial no Instagram, o Vitorino Bar e Cozinha lamentou o ocorrido e pontuou que o motivo da queda de parte do mezanino onde ficavam os camarotes está sendo investigado. O estabelecimento também se prontificou a cooperar com as autoridades que averiguaram o caso e afirmou estar em contato com as 11 vítimas que saíram feridas.

“Primeiramente, desejamos expressar nossa mais profunda preocupação e solidariedade para com todos os afetados. A segurança de cada pessoa em nossas instalações é a maior prioridade para nós, e estamos profundamente consternados com o ocorrido. Estamos dedicados a fornecer todo o apoio necessário às vítimas e suas famílias durante este período difícil”, escreveu o bar em comunicado que serviu como um esclarecimento sobre o que está sendo feito e também como anúncio de que o escritório do advogado Samuel Souza responderia pelo Vitorino.

