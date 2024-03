Com o Instagram e o Facebook fora do ar, o head de comunicação da Meta, Andy Stone, anunciou no X (antigo Twitter) que a empresa está ciente que usuários estão tendo problemas nas plataformas e que estão trabalhando para solucioná-lo.

"Estamos cientes de que as pessoas estão tendo problemas para acessar nossos serviços. Estamos trabalhando nisso agora", afirmou Andy Stone.



We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

No começo da tarde desta terça-feira (5/3), o X foi tomado de reclamações e comentários sobre a queda do Facebook e do Instagram.

Para alguns, o Facebook caiu de vez, deslogando contas e não funcionando em sua total capacidade. Já o Instagram, apareceu a mensagem "Não foi possível atualizar o feed". As reclamações no Twitter, contam com postagens em inglês e espanhol o que significa que o problema não é apenas em território brasileiro.

No X, a queda das plataformas figurou com vários termos nos assuntos mais comentados: "O Instagram", "Meu Facebook", "#Instagramdown", "#facebookdown", "Insta e facebook" e afins.