Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em São Sebastião

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (14/4) por tentar matar a esposa com uma garrafa de vidro. Policiais militares que estavam passando pelo local, em São Sebastião, encontraram uma mulher caída no chão e outra, que seria sua irmã, gritando por ajuda.

A vítima de tentativa de feminicidio estava com um grave sangramento no pescoço, quando o Corpo de Bombeiros chegou para fazer os primeiros socorros. Em uma ambulância, ela foi levada para o Hospital do Paranoá.

Aos policiais militares, o agressor confessou o crime e ainda afirmou ter feito por estar cansado de ser enganado. O homem foi levado para a 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião, onde vão seguir as investigações.

O crime de feminicídio é o ato de matar uma mulher por conta de violência doméstica e familiar e discriminação à condição feminina. O tempo mínimo de prisão é de 20 anos e o máximo de 30 anos, em regime fechado.