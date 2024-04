Tio da dupla sertaneja Matheus e Kauan morre em acidente de carro em Goiás

Um tio da dupla sertaneja Matheus e Kauan morreu na tarde de sábado (13/4), em um grave acidente na GO-156, entre as cidades de Itapuranga e Heitoraí, no noroeste de Goiás. Altino Teixeira Duarte, de 62 anos, estava no banco do passageiro do veículo quando o motorista perdeu o controle e o carro saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), quando as equipes chegaram ao local, Altino e o motorista do carro, Antônio Vaz dos Santos, 48 anos, já estavam mortos, presos nas ferragens. “Nossa equipe utilizou técnicas de salvamento veicular, no desencarceramento das vítimas, que ficaram aos cuidados do IML”, informou o CBMGO.

Ainda não se sabe os motivos que levaram Antônio a perder o controle da direção. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para perícia e a Polícia Civil de Goiás deve investigar o caso.

Nas redes sociais, o cantor Kauan lamentou a morte do tio. “Descanse em paz tio Altino. Você deixou saudade demais”, escreveu. “Sua simplicidade, honestidade e a sua pureza, sempre serão lembradas por todos que te conheceram. Foi morar ao lado de Deus, o senhor merece o céu, tio”, disse o sertanejo.

Kauan, da dupla com Matheus, fez postagem em homenagem ao tio, morto em acidente de carro em Goiás (foto: Reprodução/Instagram)