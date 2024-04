Mulher em situação de rua é esfaqueada no peito na Asa Norte

Uma mulher em situação de rua, de 24 anos, foi esfaqueada no peito por um homem, de 37 anos, na quadra 708/709 Norte. O autor, também morador de rua, possui vasta ficha criminal e chegou a ser preso nove vezes pela Polícia Militar (PMDF), sendo sete somente neste ano. Até a última atualização dessa reportagem, o homem estava foragido.

Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio por volta das 23h30 desse sábado (13/4). A vítima apresentava um ferimento causado por faca na região do peito e foi conduzida ao Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Antes de ser levada ao hospital, a vítima conseguiu identificar o agressor e forneceu informações à PM. Com base nos dados, os policiais foram até uma favela, na 905/906 Norte, em busca do autor, mas sem sucesso. Durante as buscas, as equipes prenderam um outro homem por tráfico de drogas no local. Com ele, foram apreendidas 330 pedras de crack, uma balança de precisão, quatro celulares, quatro relógios e uma quantia em dinheiro. Além disso, outros dois suspeitos foram encaminhados à delegacia por terem mandados de prisão em aberto.