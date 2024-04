Saúde confirma 14 feridos por desabamento de mezanino de bar em Ceilândia

O desabamento do mezanino da casa de shows Vitorino Bar e Cozinha, em Ceilândia Norte, deixou 14 pessoas feridas, informou a Secretaria de Saúde (SES-DF). Inicialmente, o número dado pelas equipes do Corpo de Bombeiros foi de 11, mas no fim da tarde deste domingo (14/4), a SES confirmou o quantitativo correto. O estabelecimento foi interditado durante a madrugada pela Defesa Civil.

Ao Correio, a SES-DF informou que os 14 feridos foram levados aos hospitais de Ceilândia e Taguatinga. Desse total, nove pessoas deram entrada na emergência do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e uma está internada na ortopedia. No Hospital Regional de Taguatinga (HRT), cinco pessoas receberam atendimento e foram liberadas. Nenhuma precisou de internação e não houve caso grave.

Interdição

As equipes da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (Sudec) interditaram a casa de shows. Os técnicos alertam para o risco da progressão do colapso da estrutura e notificaram os responsáveis pelo estabelecimento com uma série de exigências.

Foi emitido o termo de interdição de todo o estabelecimento e o responsável pelo bar foi notificado com as seguintes exigências: entregar laudo com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) produzido por empresa ou profissional habilitado, que ateste a segurança estrutural e indique as causas e possíveis soluções para mitigação dos riscos encontrados; executar serviço de manutenção para mitigação dos riscos; e o isolamento imediato de todo o estabelecimento.

O acesso na área interditada só poderá ser realizado sob responsabilidade de um profissional habilitado. A desinterdição está condicionada ao cumprimento das exigências e só ocorrerá mediante termo de desinterdição, emitido pela Defesa Civil.

O estabelecimento emitiu uma nota oficial nas redes sociais e promete fornecer todo o apoio necessário às vítimas e às famílias. O comunicado, assinado em nome do advogado do estabelecimento, Samuel Souza, afirma que foram tomadas ações imediatas, logo após o incidente. “Nossas equipes de segurança e brigadistas, em cooperação imediata com os serviços de emergências, responderam prontamente para fornecer os primeiros socorros e assegurar que todos os envolvidos recebessem a assistência médica necessária”, pontuou.

Ainda com base na nota, a evacuação do local ocorreu de forma ordenada e eficaz. “Todas as informações serão comunicadas de forma clara e precisa à medida que estiverem disponíveis. Estamos revisando internamente as nossas políticas e procedimentos de segurança, com a colaboração de peritos independentes e autoridades competentes, para reforçar a segurança do nosso estabelecimento”, finalizou.