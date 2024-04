Defesa Civil interdita bar em Ceilândia após mezanino cair e ferir 11 pessoas

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (Sudec) interditou a casa de shows Vitorino Cozinha e Bar, em Ceilândia Norte, após o teto do mezanino cair e ferir 11 pessoas na noite deste sábado (13/4). Os técnicos alertam para o risco da progressão do colapso da estrutura e notificaram os responsáveis pelo estabelecimento com uma série de exigências.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as 11 pessoas que estavam no local foram socorridas e levadas para o hospital da região com lesões, luxações e fraturas. Na madrugada deste domingo (14/4), a Defesa Civil foi acionada pelos bombeiros para a vistoria no local. Na avaliação, os técnicos constataram risco devido às ferragens expostas e, com isso, um novo desabamento.

Foi emitido o termo de interdição de todo o estabelecimento e o responsável pelo bar foi notificado com as seguintes exigências: entregar laudo com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) produzido por empresa ou profissional habilitado, que ateste a segurança estrutural e indique as causas e possíveis soluções para mitigação dos riscos encontrados; executar serviço de manutenção para mitigação dos riscos; e o isolamento imediato de todo o estabelecimento.

O acesso na área interditada só poderá ser realizado sob responsabilidade de um profissional habilitado. A desinterdição está condicionada ao cumprimento das exigências e só ocorrerá mediante termo de desinterdição, emitido pela Defesa Civil.