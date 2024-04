Homem invade casa da ex, joga álcool nela e em bebê e ameaça atear fogo

Um homem foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-mulher, jogar álcool no corpo dela e no filho, um bebê de 4 meses, e ameaçar atear fogo. A agressão ocorreu na manhã deste domingo (14/4), na Chácara 5 do Sol Nascente.

Em relato à Polícia Militar, a mulher contou que o ex invadiu a residência e jogou álcool nela e no bebê. A vítima aproveitou de um descuido do agressor e conseguiu correr para a rua, quando avistou os militares e pediu ajuda.

Os policiais acompanharam a mulher até à residência e, no caminho, encontraram o suspeito completamente exaltado. O homem confessou a violência e admitiu que só não colocou fogo na ex e no bebê porque não encontrou fósforos. Na casa, totalmente destruída pelo agressor, os policiais encontraram a faca e a pedra usadas nas ameaças, além do recipiente de álcool que seria utilizado para o crime.

Durante a condução dos envolvidos à delegacia, o homem alegou que mataria a ex e o atual companheiro dela ao sair da prisão. A vítima tinha uma medida restritiva contra o agressor desde o ano passado, porém, ela havia expirado recentemente.