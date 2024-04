Em ato, familiares pedem celeridade nas buscas por jogador desaparecido

Em ato de protesto, familiares e amigos do jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva se concentraram no Campo Sintético da 409 de Santa Maria para mobilizar as buscas pelo jovem. Thavisson está desaparecido há sete dias, depois que saiu de casa para ir até à confraternização do técnico do clube da Vila União Futebol Clube, time amador do qual ele faz parte.

A concentração ocorreu na manhã deste domingo (14/4) e o objetivo é pedir celeridade das forças policiais nas buscas pelo jovem. O jogador mora na Vila União, no Pedregal (GO). Na noite de segunda-feira (8/4), ele foi até à confraternização em uma distribuidora perto de casa. Depois disso, não foi mais visto.

O Correio revelou que a motocicleta do jogador foi encontrada em uma área de mata, na região do Vale das Andorinhas, no Novo Gama (GO), a cerca de 12 km de distância do bar em que ele estava. “Algum morador achou a moto, mandou a foto para uma rede social, mas depois [alguém] foi lá e retirou a moto do local. A polícia chegou a ir lá, mas não estava. Ninguém sabe se pegaram, se foi alguém envolvido que levou”, afirmou Ana Maria da Silva, irmã de Thavisson.

O caso foi registrado no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) do Lago Azul. A Polícia Civil não deu informações acerca do andamento das investigações.

Thavisson vestia bermuda vermelha e camisa branca. Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem, pode ligar para o número: (61) 98484-1747.