Previsão do tempo para o DF é de sol entre nuvens com máxima de 30ºC

No Distrito Federal, esta terça-feira (16/4) será, em boa parte, ensolarada, com formação de nuvens no decorrer da tarde. “As condições para chuva são muito localizadas, boa parte da população não verá essa precipitação”, destaca o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia Glauco Freitas.

A previsão do tempo para a capital é de temperatura máxima de 28°C, e para todo o DF, de 30° C, com mínima de 19°C para ambas localidades. A umidade relativa do ar também varia, a máxima será de 95%, mas enquanto a umidade mínima para o DF é de 40%, para a capital federal é de 55%. Glauco explica que a diferença se deve às condições ambientais. “Brasília, em relação a todo o DF, tem condições diferentes de altitude, vegetação, corpos d'água, e prédios, por exemplo, tudo isso contribui para a variação”, ressalta.

O meteorologista afirma, ainda, que a tendência para os próximos dias é de ir diminuindo as condições para chuva. “Mas há uma frente fria na região sul do país indo em direção ao sudeste, associada a um ciclone extratropical que está se formando na Argentina, e indo em direção ao alto mar”, frisa.

De acordo com o especialista, a possibilidade dessa frente fria canalizar para o DF só poderá ser analisada daqui a três dias. No momento, ela pode ser sentida no oeste do Mato Grosso do Sul e Sul do Mato Grosso, entre outros estados do Sul e Sudeste.