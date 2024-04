Brasília entra no clima de festa; veja programação de aniversário da cidade

O Taguaparque foi palco da primeira programação de aniversário de Brasília, organizada pelo GDF. Ontem, os cantores Samuel Rocha e Zé Vaqueiros fizeram shows em um palco montado no local. Além das atrações musicais, também havia um polo de artesanato, onde artesãos locais expuseram seus trabalhos.

O empresário Marcelo Oliveira, 38, estava passeando no evento com a esposa, a vendedora Michele Santana, 33. "Viemos trazer o nosso cachorro, Costela, para caminhar e aproveitar a música", disse o empresário. O casal pretende comemorar o aniversário da cidade também em outros eventos da programação.

A enfermeira Eliana de Freitas, 58, está empolgada para o próximo final de semana, onde pretende acompanhar, principalmente, as atrações musicais. "Eu aproveitei para fazer um dinheirinho hoje e montei um estande de artesanato. Mas na semana que vem vou estar só aproveitando", disse brincando.

A programação de aniversário recomeça na próxima quinta-feira, com shows no palco da Torre de TV do Plano Piloto e voos de balões na Esplanada. Todas as atrações são gratuitas. Para os amantes do esporte, o calendário será aberto na sexta-feira com um campeonato Bike Camp, na Torre Digital. Serão realizadas competições nas categorias XCM, XCO, Gravel e ciclismo de estrada. Na sexta-feira, a banda Biquini Cavadão estará no palco da Torre Digital.

Os eventos estão sendo organizados pela Secretaria de Turismo e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. A programação segue durante o final de semana, com circo, escalada, hip hop, passeio de balão, corrida e apresentações musicais para todos os públicos.

Programação

Quinta-feira, 18/4

Local: Torre de TV

19h - Show Banda São Rafael

20h30 - Show Padre Fábio de Melo





Sexta-feira, 19/5

Local: Torre de TV

19h - Show com Stone Band

20h30 - Show com Aline Barros

Sábado, 20/4

Local: Museu Nacional da República

6h - Maratona de Brasília

Galpão de exposições

10h às 18h - Feira da Agricultura familiar

Tenda de circo

10h30, 13h e 16h - Apresentação circense Khronos

Praça da Juventude

10h às 17h - Oficinas de skate, break e grafitti





Local: Torre de TV

14h - Teatro com Nyedja Genari

15h30 - Show com Mc Jenny

17h - Show com Melão

18h - Show com Wilian & Marlon

19h30 - Show com Nego Rainner

Palco: Esplanada

18h - Adriana Samartini

20h - Di Propósito

22h30 - Show com DJ Alok

Domingo, 21/4

Local: Museu Nacional da República

6h - Maratona de Brasília

Galpão de exposições

10h às 18h - Feira da Agricultura familiar

Tenda de circo

10h30, 13h e 16h - Apresentação circense Khronos

Praça da Juventude

10h às 17h - Oficinas de skate, break e grafitti

Local: Esplanada

18h30 - Orquestra Sinfônica de Brasília

Local: Torre de TV

17h - Show com Enzo e Rafael

19h30 - Show com Xand Avião

22h30 - Show com Jorge Aragão

Programa-se

Quinta-feira, 18/4

Local: Torre de TV

19h - Show Banda São Rafael

20h30 - Show Padre Fábio de Melo

Sexta-feira, 19/5

Local: Torre de TV

19h - Show com Stone Band

20h30 - Show com Aline Barros





Sábado, 20/4

Local: Museu Nacional da República

6h - Maratona de Brasília





Galpão de exposições

10h às 18h - Feira da Agricultura familiar

Tenda de circo

10h30, 13h e 16h - Apresentação circense Khronos

Praça da Juventude

10h às 17h - Oficinas de skate, break e grafitti

Local: Torre de TV

14h - Teatro com Nyedja Genari

15h30 - Show com Mc Jenny

17h - Show com Melão

18h - Show com Wilian & Marlon

19h30 - Show com Nego Rainner

Palco: Esplanada

18h - Adriana Samartini

20h - Di Propósito

22h30 - Show com DJ Alok

Domingo, 21/4

Local: Museu Nacional da República

6h - Maratona de Brasília

Galpão de exposições

10h às 18h - Feira da Agricultura familiar

Tenda de circo

10h30, 13h e 16h - Apresentação circense Khronos

Praça da Juventude

10h às 17h - Oficinas de skate, break e grafitti

Local: Esplanada

18h30 - Orquestra Sinfônica de Brasília

Local: Torre de TV

17h - Show com Enzo e Rafael

19h30 - Show com Xand Avião

22h30 - Show com Jorge Aragão