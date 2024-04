Ministra Daniela Teixeira fala do acolhimento das pessoas de Brasília

A advogada Daniela Teixeira, 52 anos, é um dos grandes exemplos de amor por Brasília. Ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde 22 de novembro de 2023, a magistrada, que nasceu e foi criada na capital federal, ressalta seu amor pela cidade: "Sempre vi em mim uma cidadã realmente brasiliense, do tipo que é apaixonada por tesourinha e ipê".

A ministra destaca que, desde a infância, percebeu uma característica muito peculiar de Brasília. "Fui uma criança que brincava embaixo do bloco até os 15 anos e, por lá, tinha todo o Brasil reunido. Subia na casa de um amiguinho para comer tapioca; na do outro, comia galinhada; na do outro, pão de queijo. Sempre era uma culinária típica de uma região diferente", recorda-se.

"Lembro que a minha avó morava na 304 Sul e a brincadeira ia sempre até o horário da novela das seis. A gente perguntava para o porteiro se já estava na hora da novela e, quando ele dizia que sim, tínhamos que subir para tomar banho, fazer o dever e dormir", acrescenta Daniela. "Também sou da época da festa dos estados e tenho muita saudade disso. Ela ocorria todos os anos, em junho, e havia barracas com a cultura do Brasil inteiro", lembra.

"Quem é de Brasília tem um olhar muito nacional desde o dia em que nasceu. A gente tem um país inteiro dento de um quadradinho" Daniela Teixeira, ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ)









< >

Entre gerações

Na família, há três gerações formadas na Universidade de Brasília (UnB) — o pai, ela e o filho. Por isso, considera a universidade o lugar que mais marcou sua vida. "Devo tudo o que sou hoje à Universidade de Brasília. Gratuita e de excepcional qualidade. Passei seis anos lá, entrei uma menina e saí uma advogada empregada em um escritório de advocacia magnífico", comenta. "Meu futuro seria impossível sem a base, as amizades e os aprendizados da UnB."

Durante os 27 anos trabalhando como advogada, Daniela atuou nos tribunais superiores com muita facilidade de entender os problemas nacionais. "Acho que é isso que mais me diferencia como magistrada e quem me deu isso foi Brasília", avalia. "Quem é de Brasília, tem um olhar muito nacional desde o dia que nasce. A gente tem o país inteiro dentro de um quadradinho", completa.

Daniela Teixeira revela se surpreender até hoje ao ver placas com o seu nome ou quando alguém a chama de ministra. "Não foi algo planejado ou esperado, pois são poucas vagas para a advocacia", reforça. "A sabedoria popular diria que coisas excepcionais podem acontecer na sua vida quando coisas que você queria que acontecessem não dão certo. Foi exatamente o que aconteceu, e estou muito feliz com essa nova vida", comenta.

Para o futuro da cidade, a magistrada acredita que Brasília será, para sempre, a "capital do mundo". "Uma cidade que acolhe não só os brasileiros, mas a população de todas as partes do planeta", crava. "Nunca pensei e jamais pensaria em sair daqui. Vou morrer velhinha, se Deus quiser com 102 anos, em Brasília. Não tenho nenhuma dúvida disso", brinca a ministra do STJ.